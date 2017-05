L1 - Paris SG dans le Chaudron toujours sans Pastore

Le Paris SG sera une nouvelle fois privé de Javier Pastore, qui n'a plus joué en L1 depuis le 22 avril, pour son

déplacement à Saint-Etienne dimanche pour le compte de la 37e journée de championnat, a annoncé son entraîneur Unai Emery.



Le technicien a juste avancé une "raison médicale" pour l'absence de

l'Argentin, tout comme pour celles de l'ancien lyonnais Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak et Layvin Kurzawa.



Kurzawa a été opéré jeudi d'une pubalgie et sa saison est terminée. Même quand Ben Arfa et Krychowiak ne sont pas blessés, ils sont rarement retenus dans le groupe de Emery.



Pastore avait été touché à la cuisse droite, avant d'être remplacé par

Julian Draxler lors de la victoire contre Montpellier, 2-0 au Parc des

Princes, le 22 avril. Il n'a plus rejoué depuis en L1.



L'Argentin a connu une nouvelle saison hachée par les blessures (14 matches seulement en L1, dont 9 comme titulaire).





Avec AFP