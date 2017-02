L1: l'OL se régale, l'AS-Saint-Etienne ne digère pas

L'OL, vainqueur de Metz (5-0), s'est

provisoirement replacé à 10 points derrière la 3e place du Paris SG, tandis

que l'AS Saint-Etienne a subi sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues face à Caen (1-0), dimanche dans le cadre de la 27e journée de L1.



Mais, le PSG, qui joue ce dimanche à Marseille (21h00), peut remettre l'OL,

4e, à 13 points derrière lui en cas de succès.



En attendant, l'OL s'est bien amusé avec un doublé de Memphis Depay (qui a aussi poussé le Messin Ivan Balliu à marquer contre son camp), avant qu'Alexandre Lacazette et le revenant Mathieu Valbuena ne corsent l'addition.



Décidément les matches contre l'OL auront coûté cher cette saison au FC

Metz: le match aller en Moselle avait été arrêté à la demi-heure de jeu après

des jets de pétards sur le gardien lyonnais Anthony Lopes.



Le club messin, sanctionné d'un retrait de deux points et d'un match à rejouer, a fait appel et attend le verdict en mars.



Les Verts sont eux désormais 6e à sept unités de l'OL. La fin de saison des

Stéphanois va être longue, eux qui sont déjà éliminés de toutes les coupes, nationales et européenne.



C'est Ronny Rodelin, seul au milieu de la défense verte, qui a repris de la

tête un centre de Vincent Bessat (33e), et a mis un coup derrière la nuque de

Saint-Etienne.



Place maintenant au match que tout le monde attend, OM-PSG, un "clasico"

pimenté par la touche américaine du propriétaire de l'OM Frank McCourt, qui a permis les venues de Dimitri Payet et Patrice Evra cet hiver.



Le PSG, à six points derrière le leader Monaco, n'a pas droit au faux-pas.





Avec AFP