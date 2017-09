LA RENTRÉE POUR LES LIGNES PLEINE LUNE

Les quatre lignes de nuit du réseau TCL, appelées PLEINE LUNE (PL1, PL2, PL3 et PL4) reprennent du service à partir de ce jeudi 14 septembre.



Dès que le réseau TCL s’endort, les lignes « Pleine Lune » prennent le relais les jeudis, vendredis et samedis soirs à chaque heure de la nuit.

Pleine Lune 1 : Terreaux – La Doua

Pleine Lune 2 : Hôtel de Ville – Grange Blanche

Pleine Lune 3 : Hôtel de Ville – Campus Lyon Ouest



4 départs du centre-ville à 1h, 2h, 3h et 4h du matin desservent les principaux lieux de sortie et les résidences étudiantes, les jeudis, vendredis et samedis.



Pour Pleine Lune 4 : Hôtel de Ville – Saint Priest

2 départs du centre-ville à 1h et 3h du matin, les vendredis et samedis.



Chaque week-end, près de 1700 voyages sont comptabilisés sur les lignes « Pleine Lune ».



Tous les tickets et abonnements TCL sont valables sur ces 4 lignes. Itinéraires disponibles sur le site internet tcl.fr