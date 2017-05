LE MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LYON EN TÊTE DU CLASSEMENT « METROPOLES » DU JOURNAL DES ARTS

Le musée des Beaux-Arts de Lyon monte sur la première marche du podium des musées des grandes métropoles françaises établi par le Journal des Arts.



Le MAC (Musée d’Art Contemporain) se classe quant à lui 7ème, preuve de la vitalité de la politique muséale de l’agglomération lyonnaise.



« Cette première place pour le Musée des Beaux-Arts vient récompenser un travail de fond mené depuis des années par son directeur, Sylvie Ramond, et toute son équipe. La fréquentation du musée est en progression grâce à des expositions d’envergure comme « Lyon Renaissance. Arts et humanisme », « Autoportraits », ou encore « Matisse, le laboratoire intérieur », commente la Ville de Lyon



"Cette première place salue également la politique d’acquisition ambitieuse (en 2016, la Mort de Chioné de Nicolas Poussin) et le travail mené dans le secteur du numérique et en direction de tous les publics" se félicite Georges Képénékian, Premier adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture, aux grands événements et aux droits des citoyens.