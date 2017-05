LE RETOUR DE THOMAS PESQUET EN DIRECT AU PLANETARIUM

Vendredi 2 juin de 15h à 16h45 on pourra vivre au Planétarium le retour sur terre de Thomas Pesquet



L'astronaute français de l'ESA (Agence spatiale européenne) revient sur Terre le vendredi 2 juin après un séjour de plus de six mois dans l'espace...



En compagnie d’Oleg Novitski, le commandant russe du vaisseau Soyouz, Thomas Pesquet quittera la Station spatiale internationale, pour un vol de trois heures.



Ils atterriront dans la steppe du Kazakhstan vers 16h09, heure française.



Le Planétarium propose de suivre cet événement exceptionnel en direct, avec les images du Centre national d’études spatiales (CNES), et les commentaires d’un médiateur scientifique spécialiste de l’exploration spatiale.



Tout public dès 8 ans. Entrée gratuite sur réservation au 04 78 79 50 13.