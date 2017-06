LES DOUBLE-SENS CYCLABLES SE DÉPLOIENT A LYON

La 1ère tranche de 26 km de double-sens cyclables vient d’être achevée en Presqu’île.



Elle fait partie d’un plan plus vaste initié par la Ville de Lyon et financé par la Métropole de Lyon pour favoriser l’usage du vélo en ville, dans un cadre plus sécurisé à la fois pour les cyclistes et pour les piétons.



Désormais Lyon comptabilise 90 kms de double-sens cyclables, 160 kms sur l’ensemble de l’agglomération, selon les chiffres publiés ce mercredi