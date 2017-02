LHC: 3 points pour la Saint-Valentin ?

Après quelques jours de repos, Les Lions reprennent la compétition par un déplacement important à Bordeaux. Le sprint final est lancé !



Actuels 4e du classement, il reste quatre matchs aux Lions pour tenter de se classer à la meilleure place possible, et peut-être s’offrir un premier tour de Play-Offs plus abordable.



Avant la trêve, les gones s’étaient rassurés par une belle victoire à domicile face au Gamyo Epinal grâce notamment à un grand Samuel Takac.



L’attaquant Slovaque est d’ailleurs l’atout numéro un des Lions en ce moment. C'est le meilleur pointeur de la LIGUE MAGNUS avec 55 points.



Face à Bordeaux, les hommes de Mitja Sivic devront continuer leur belle série face aux Boxers, eux qui se sont imposés par deux fois à Charlemagne après s’être inclinés en prolongation à Mériadeck lors de la 1ère journée, alors qu’il manquait plusieurs joueurs.



Une victoire permettrait aux Lions de conserver leur 4e place, au pire, et de monter sur le podium, au mieux. Elle permettrait en tout cas de prendre une belle option sur une place du top 4 qui offrirait aux gones le luxe de jouer à domicile lors des deux premiers matchs de Paly-Offs.



Mais face à eux, ils retrouveront des Girondins qui ont besoin de points, et de se rassurer. En effet, juste avant la trêve, les Boxers se sont lourdement inclinés à Strasbourg (4-1) et se sont vu reléguer au 5e rang.



Alors qu’ils leur restent deux rencontres à domicile avant la fin de la saison régulière, les Bordelais se doivent d’assurer devant leur public pour, eux aussi, tenter d’assurer une meilleure place au classement et s’éviter un premier tour des Play-Offs face à une des autres équipes du top 5.



Pour y arriver, les Boxers pourront compter sur de nombreux atouts, à commencer par un collectif impressionnant, sublimé par quelques individualités en grande forme telles que David Gilbert (50 points), Félix Petit (42 points) ou encore Sébastien Ylonen (92,8% d’arrêt).



Lions et Boxers jouent gros sur la glace de Mériadeck. Le vainqueur ferait à coup sur la bonne opération de la journée avant, peut-être, de se retrouver pour des Play-Offs qui s’annoncent palpitants