LHC: La dernière marche

A peine remis du Winter Game, Lions et Bruleurs de Loups se retrouvent pour la demi-finale de Coupe de France.



Coup d’envoi ce mardi à 20h30.



Le décor est différent, la compétition aussi mais l’excitation est la même. Le sort en a décidé ainsi, cette saison Lyon et Grenoble se battront sur tous les tableaux.



Cette fois, c’est le droit de jouer une finale de Coupe de France à l’AccorHotels Arena que les deux équipes vont se disputer.



C’est une nouvelle preuve de l’excellente saison des Lions. Alors qu’ils s’étaient qualifiés pour la première fois de leur histoire en quart de finale, les gones ont poursuivi leur chemin et s’offrent aujourd’hui un match comme Charlemagne en a peu connu.



Un duel au sommet face à leur bête noire et voisin : Grenoble. Pour ce match, Les Lions devront se reconcentrer après la soirée particulière vécue vendredi soir.



Un souvenir mémorable qui appartient désormais au passé...Les Lions doivent oublier leur défaite 5 à 2 et battre Grenoble



Cette fois, il ne faudra pas rater la cible pour continuer la route jusqu’à Paris et écrire une nouvelle page de l’histoire du club: la finale de la Coupe de France.



Mais face à eux, les Lions retrouveront des Grenoblois sur un nuage. Avec 19 victoires consécutives, les Bruleurs de Loups ne savent plus perdre et comptent bien poursuivre leur série à Charlemagne ce mardi soir.



Les Bruleurs de Loups ont également l’expérience de ce genre de rendez-vous et l’habitude de les gagner, en témoigne le palmarès du club.



Les Lions ne sont pas favoris mais personne n’est imbattable et toutes les séries ont une fin.



Rendez-vous à la patinoire Charlemagne, à partir de 20h30 ce mardi...