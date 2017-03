LHC: Pas le droit à l’erreur ce dimanche après midi

Les Lions retrouvent les Boxers de Bordeaux pour le match 4 des 1/4 de finale de PlayOffs.



Une victoire est obligatoire au risque de se mettre dans une situation inextricable.



Pas le temps de gamberger. Après la cruelle défaite d’hier soir, décidée au terme d’une série de tirs de barrage interminable, Les Lions ne peuvent pas se permettre de ressasser leur déception.



L’important aujourd’hui est de se remobiliser pour aller gagner ce match 4, tout en apprenant des erreurs de la veille. En effet, les gones ont peut-être fait leur meilleur match depuis le début de la série, mais ils ont mis du temps avant de le démarrer. Il a fallu plus d’un tiers aux hommes de Mitja Sivic pour rentrer dans leur partie et enfin faire mal à des Bordelais qui jouaient à leur main depuis le début.



Malgré tout, les gones auraient largement pu l’emporter. Alors, si Les Lions parviennent à mettre l’intensité du troisième tiers dès le début, la tâche devrait être bien plus compliqué pour des Boxers qui, malgré leur avantage acquis hier, ne sont pas à l’aise face à ces Lions.



Les Boxers ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher. Après leur défaite initiale à Mériadeck, ils se devaient de prendre au moins 1 point à Lyon, chose faite. Malgré tout, ce match n’est pas forcément pour rassurer les hommes de Philippe Bozon.



Largement supérieurs durant le premier tiers, menant de deux buts pendant une bonne partie du match (2-0 puis 3-1), ils se sont finalement fait rejoindre par Les Lions et sont passés très près d’une défaite rageante.



Malgré tout, les Boxers ont réussi à s’extirper du piège pour finalement remporter cette victoire si importante. En confiance, ils chercheront évidemment à enfoncer le clou cet après-midi. En effet, une victoire leur permettrait de mener la série 3-1 avant de recevoir le match 5, mercredi, qui ressemblerait alors à une balle de match.



Pas de faux-pas possible cet après-midi pour Les Lions. Une victoire est impérative pour recoller dans la série et montrer à ces Bordelais que le Lion n’est pas mort.



Rendez-vous à 17h, à la patinoire Charlemagne.