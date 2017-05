LHC: Samuel Takac prolonge !

Meilleur pointeur de la saison régulière, Samuel Takac a décidé de poursuivre l’aventure entre Rhône et Saône la saison prochaine.



Arrivé à Lyon après une saison compliquée à Gap, Samuel Takac en a surpris plus d’un.



Avec 61 points, il a terminé l’année comme meilleur pointeur, a été élu Lion d’Or 2017 et a même été sélectionné avec l’équipe nationale de Slovaquie pour préparer les championnats du monde.



Malgré les sollicitations nombreuses dont il a fait l’objet après cette saison exceptionnelle, le numéro 49 des Lions a choisi la continuité.



"Elément fort du vestiaire, Samuel Takac constituera un élément primordial de la réussite des Lions la saison prochaine." commente le LHC dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere



« J’espère que la saison prochaine sera encore meilleure que celle que nous venons de vivre et que nous pourrons remporter un trophée » explique le joueur