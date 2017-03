LIGUE MAGNUS 1/4 de finale: LHC va tenter ce soir le doublé gagnant

Après leur belle victoire hier soir, Les Lions retrouvent les Boxers de Bordeaux pour le match 2 des 1/4 de finale de Playoffs.



Après avoir parfaitement entamé la série en s’imposant au terme d’un match héroïque, ils peuvent aborder plus sereinement ce deuxième rendez-vous sur la glace de Mériadeck.



En effet, grâce au point acquis à l’extérieur, les gones ont récupéré l’avantage de la glace et sont maintenant assurés de revenir sur Lyon avec un avantage sur les Boxers.



Les hommes de Mitja Sivic vont cependant tenter d'enfoncer le clou et de remporter ce deuxième match face aux Bordelais :



« Cela va être de plus en plus dur. Nous devrons amener autant d’énergie qu’hier soir mais en concédant moins de pénalité, nous ne pourrons pas tuer autant de pénalités à chaque fois, surtout à 3 contre 5. A part ce point, il faudra faire la même chose que ce que nous avons fait hier soir, avoir la même attitude, la même concentration et la même abnégation » explique le coach des Lions



En face, les Boxers auront évidemment le couteau entre les dents. Hier, c’est leur manque d’efficacité qui leur a couté le match. Avec deux fois plus de tirs et de nombreuses situations de supériorités numériques, les Bordelais ont été incapable de concrétiser leurs occasions et ont peu à peu perdu le fil du match.



Dos au mur, ils doivent maintenant impérativement s’imposer ce soir pour recoller au score et éviter de voir Les Lions s’envoler avant de passer le week-end à Charlemagne.



Les Lions sont sur la bonne voie mais le chemin est encore long. Ce soir, une victoire les mettrait dans une position idéale en vue de la qualification mais il faudra faire face à une équipe Bordelaise remontée.



Réponse à partir de 20h15.