LIGUE MAGNUS: les Ducs gâchent la fête

Pour la dernière journée de LIGUE MAGNUS, Les Lions espéraient offrir une nouvelle victoire à Charlemagne. Occasion manquée face à des Ducs inspirés.



Dès le début du match, Les Ducs montrent plus d’agressivité et dominent Les Lions. Logiquement, ils ouvrent le score grâce à Giffen Nyren sur un lancé dévié qui vient concrétiser le bon début des visiteurs.



Malheureusement pour les gones, les Ducs persévèrent et doublent la mise par Jimmy Jensen. Sonnés, Les Lions peinent à relever la tête mais y parviennent finalement grâce à un but de Scott Fleming, bien servi par Samuel Takac.



Dans la foulée, les hommes de Mitja Sivic égalisent sur un joli but de Valentin Michel. 2-2 à la fin du T1.



Les Lions prennent finalement l’ascendant sur leurs adversaires dans la seconde période. Dominateurs, ils ont pourtant du mal à concrétiser leur domination et laissent petit à petit les Dijonnais refaire surface. Finalement, les gones vont parvenir à prendre l’avantage sur un nouveau but de Scott Fleming.



Mais, à cause de plusieurs erreurs, ils vont concéder deux nouveaux buts inscrits une nouvelle fois par Jensen et Nyren. 4-3 pour les Ducs à la fin du T2.



La troisième période sera faible en intensité. Peu inspirés, les coéquipiers d’Arturs Mickevics, étoile du match ce soir, ne vont pas réussir à recoller une nouvelle fois au score. Pire, ils vont encaisser un nouveau but par Spencer Edwards en fin de match, venant clore les débats et la victoire Dijonnaise.



Avec cette défaite, Les Lions restent donc à la 5e place et se déplaceront à Bordeaux, mardi et mercredi, pour entamer les Playoffs. Ils recevront ensuite les Boxers samedi et dimanche prochaine à Charlemagne.