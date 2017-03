LIGUE MAGNUS: les Lions à Charlemagne pour deux matchs face à Bordeaux

Les Lions reçoivent les Boxers de Bordeaux samedi soir pour le match 3 des 1/4 de finale des Playoffs. Une victoire redonnerait l’avantage aux gones.



La première partie de ces Playoffs s’est plutôt bien passée. En remportant le premier des deux matchs sur la glace des Boxers, Les Lions ont rempli leur contrat et sont désormais en position de force au moment de recevoir deux fois les Bordelais.



Cependant, les gones devront améliorer quelques petites choses pour s’imposer de nouveau. En effet, les hommes de Mitja Sivic ont beaucoup souffert durant ces deux premiers matchs et devront prendre un peu plus le jeu à leur compte pour dominer les Girondins.



Il faudra également faire en sorte d’être moins pénalisé, les buts de mercredi ayant été concédé en infériorité. Mais, à domicile, Les Lions sont à l’aise face à des Boxers qu’ils ont battu deux fois (3-0, 3-2) en saison régulière et seront soutenus par un public impatients d’assister à ces Playoffs tant attendus.



Malgré les absences de Scott Fleming et Sébastien Delemps, les gones ont les armes pour battre Bordeaux, ils pourront notamment compter sur un Mickevics deux fois buteurs en Playoffs et une défense de fer portée par un grand Matija Pintaric.



« Le bilan de ces deux premiers matchs est plutôt positif, il faut continuer avec cet état d’esprit ce week-end. C’est handicapant de devoir se passer de deux joueurs importants mais c’est comme ça, à nous de faire ce qu’il faut pour s’imposer. Ce sera deux gros matchs comme cela a déjà été le cas dans la semaine mais il faut vraiment les prendre les uns après les autres et ne pas se projeter sur la suite trop vite » confiait Mitja Sivic.



Pour les Boxers, l’objectif est de s’inspirer des Lions et de prendre au moins 1 point à Charlemagne.



Avec la perspective d’un match 5 à Bordeaux mercredi, les Girondins ont tout à gagner ce week-end.



A l’inverse, deux défaites à l’extérieur les mettraient dans une situation très difficile et les forceraient à l’exploit lors des matchs restants. Mardi et mercredi, les hommes de Philippe Bozon ont dominé les matchs mais ont cruellement manqué d’efficacité devant la cage.



A chaque fois, ils ont eu deux fois plus de tirs que les Lions mais se sont toujours heurtés à la défense des gones, même lors du second match qu’ils ont remporté sur deux supériorités, dont une en toute fin de match.



Les Bordelais le savent, les gones ne leurs réussissent pas forcément et se dépêtrer de ces deux matchs à Lyon ne sera pas une partie de plaisir.



Rendez-vous samedi, à 20h, à la patinoire Charlemagne, pour le match 3 des 1/4 de finale des Playoffs.