LOU: retraite en fin de saison pour Bonnaire et Privat

Les 3e ligne et 2e ligne du LOU, Julien Bonnaire et Thibaut Privat, ont confirmé qu'ils prendraient leur retraite en fin de saison, a annoncé vendredi le LOU, 9e du Top 14.



Bonnaire, 38 ans, sélectionné 75 fois en équipe de France et qui a débuté

sa carrière près de Lyon, à Bourgoin-Jallieu (2001-2007), était venu de

Clermont en 2015 alors que le club lyonnais venait de redescendre en ProD2 (2007-2015).



Privat, également âgé de 38 ans, qui a porté neuf fois le maillot du XV de

France, est arrivé à Lyon cette saison après avoir joué à Nîmes, Béziers,

Clermont et Montpellier.



Le talonneur international samoan (20 sélections) Ti'i Paulo, arrivé à Lyon

en 2015 en provenance de Clermont où il a joué cinq ans (2010-2015),

retournera lui en Nouvelle-Zélande en fin de saison.





Avec AFP