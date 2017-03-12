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LUNDI 13 MARS QUINTE+ COMPIEGNE

Dimanche 12 Mars 2017

LUNDI 13 MARS QUINTE+ COMPIEGNE
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

LUNDI 13 MARS
QUINTE+ COMPIEGNE

6 RONCHOIS
4 MORTREE
1 VICENTO
15 MULTIDEAL (MON COUP DE CŒUR)
2 BLINK
8 PANDEMONIUM
13 SAINT SACRE
14 AMBRE DOUX

résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 ! Dimanche : tiercé (58,20), quarté (118,56).


Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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