PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
LUNDI 13 MARS
QUINTE+ COMPIEGNE
6 RONCHOIS
4 MORTREE
1 VICENTO
15 MULTIDEAL (MON COUP DE CŒUR)
2 BLINK
8 PANDEMONIUM
13 SAINT SACRE
14 AMBRE DOUX
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 ! Dimanche : tiercé (58,20), quarté (118,56).
LUNDI 13 MARS
QUINTE+ COMPIEGNE
6 RONCHOIS
4 MORTREE
1 VICENTO
15 MULTIDEAL (MON COUP DE CŒUR)
2 BLINK
8 PANDEMONIUM
13 SAINT SACRE
14 AMBRE DOUX
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 ! Dimanche : tiercé (58,20), quarté (118,56).