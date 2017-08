PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



LUNDI 21 AOUT QUINTE +

CHATEAUBRIANT



Vendredi je donne le tiercé dans l’ordre et le quarté en 5 chevaux et samedi le gros tiercé ! C’est la forme !



11 MORE THAN THIS

Mon coup de cœur

12 GAGNER SA VIE

Ma trouvaille

9 PHEDRE

Monte en puissance

10 DIXIE d’EMRA

Elle m’a tapé dans l’œil

7 Combat des Trente

Dégringole de catégorie

2 EDINGTON

Part tout à l’extérieur

1 MAQUISARD

Lyonnais régulier

4 IMPRIMEUR

Marseillais ambitieux





Résultats



J’indiquais



Août :



Mardi 1er : tuyau 5e à 11/1. Jeudi 3 : tuyau gagnant à 11/1. Mardi 8 : tiercé (27,80), quarté (143,45), tuyau 4e à 38/1 !! Mercredi 9 : tiercé en 3 chevaux (7,30), quarté (20,02). Jeudi 10 : tiercé (28,10), quarté (54,08), gagnant à 50/1 !!! Vendredi 11 : tiercé (19,50), quarté (11,40), quinté (7,20) en 5 chevaux, tuyau 5e à 11/1 !! Lundi 14 : tuyau 4e à 11/1. Mercredi 16 : tuyau 4e. Vendredi 18 : tiercé ordre (173,50), quarté (30,16) en 5 chevaux, tuyau gagnant ! Samedi 19 : tiercé (109,00), tuyau 3e à 8/1. Dimanche 20 : tuyau 2e à 9/1.



Juillet :



3.057 euros de gains.