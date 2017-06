PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



LUNDI 26 JUIN QUINTE + SAINT CLOUD



7 TEMPERINO

Mon coup de cœur

10 NARDO

Le favori de tous

4 ROCK OF HERIN

Le meilleur du lot

9 BUNOOK

Le + expérimenté

6 MALKI d’AZE

Une valeur sure

5 LINE DES ONGRAIS

Des lignes en or

17 ATTENTIONADVENTURE

Progresse régulièrement

12 KATHINKA

Je la sens bien