PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



LUNDI 7 AOUT QUINTE + CLAIREFONTAINE



3.057 euros de gains en juillet !







5 BAGEL

Mon coup de cœur

11 MORE THAN THIS

Préparé pour gagner !

12 VASY SAKHEE

Coup de folie

1 GRAND TRIANON

Le + expérimenté

15 POSTMAN

Ma trouvaille

2 EAGLE EYES

A la pointure du lot

4 FUNNY KID

Très régulier

3 DANDY d’ARCIS

Sujet estime