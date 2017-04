LYON REND HOMMAGE AU POLICIER TUÉ HIER SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

Hier soir, un policier a été tué dans l’exercice de ses fonctions lors d’une fusillade sur les Champs-Elysées.



Deux de ses collègues ont été grièvement blessés lors de cette attaque.



La Ville de Lyon souhaite rendre hommage aux victimes, à l’ensemble des forces de police, de gendarmerie et aux militaires, ainsi qu’à à tous les corps mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens.



En signe de solidarité, un dépôt de gerbe sera organisé à 15h30 au Veilleur de pierre, par Henri-Michel Comet, Préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes et par Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et Président de la Métropole de Lyon, en présence des élus du conseil municipal, des maires d’arrondissement et de représentants des corps constitués.



Ce dépôt de gerbe sera suivi d’une minute de silence. Il n’y aura pas de discours officiel pendant ce temps de recueillement.



Le Veilleur de pierre est situé à l'heure angle de la rue Gasparin et de la place Bellecour.