LYON STARTUP ORCHESTRE SA 5ème ÉDITION

C’est sur la péniche La Plateforme que les 213 porteurs de projets de cette 5ème édition ont embarqué ce mardi.



En présence du parrain Jérôme Salord, fondateur et dirigeant de Santé Vet, et des partenaires du dispositif, ce temps fort donne le tempo pour le lancement du concours.



Avec plus de 450 jeunes pousses accompagnées depuis la création du dispositif en 2014 dont plus de 200 entreprises créées, Lyon Startup s’inscrit comme un dispositif unique et incontournable pour transformer une idée en réalité entrepreneuriale.



Cette année, le dispositif, organisé et soutenu par le quatuor institutionnel de la Fondation pour l’Université de Lyon, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, a reçu plus de 200 candidatures. Parmi elles, seulement 100 projets ont été sélectionnés jeudi lors d’un comité de lecture



Les noms des 100 heureux élus seront dévoilés lundi.



Lors de cette première journée de la 5ème édition, les échanges et les rencontres entre les 213 candidats leur ont permis de révéler leur potentiel entrepreneurial et de consolider l’esprit de cette nouvelle promotion.



Les candidats ont également pu travailler sur de nouveaux axes tels que l’adéquation homme/projet et la proposition de valeur.



Les témoignages d’entrepreneurs et les discours des mécènes Veolia, Sanofi et Germain- Maureau, sont venus ponctuer les différents mouvements de la soirée.



« Un dispositif comme Lyon Startup m’a manqué lorsque j’ai crée ma première entreprise il y a 18 ans. Lyon Startup apporte des conseils avisés et permet d’être entouré d’experts qui accompagnent la création de projets d’entreprises. La vie d’entrepreneurs consiste à être capable d’avoir des racines et des ailes, afin de pouvoir s’envoler tout en s’enracinant dans une dynamique entrepreneuriale » affirme Jérôme Salord, parrain de cette édition, et fondateur et dirigeant de Santé Vet.