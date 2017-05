LYON, VILLE HÔTE DES DEMI-FINALES DU TOP 14 2018

Après l’EURO, après les finales européennes de rugby en 2016 et la finale de la Coupe de la Ligue de football cette année, Lyon remporte un nouveau succès en tant que ville-hôte d’un événement sportif de premier plan.



Les demi-finales du TOP 14, championnat de rugby professionnel le plus relevé du monde, auront lieu au Parc OL du 25 au 27 mai 2018.



Lyon était en concurrence avec plusieurs villes françaises pour l’accueil de cet événement.



Pour Yann Cucherat l'adjoint aux sports: "Le choix de la Ligue Nationale de Rugby démontre que la mobilisation des partenaires publics et privés (Métropole de Lyon, Ville de Lyon, Olympique Lyonnais, LOU Rugby, Comité du Rugby du Lyonnais, SYTRAL…) permet une fois encore d’accueillir une grande manifestation sportive dans l’agglomération lyonnaise. C’est aussi une grande satisfaction pour le rugby amateur, particulièrement dynamique dans notre région".



Outre la dimension sportive, la présence de milliers de supporters des 4 équipes qualifiées durant un grand week-end de mai, sera sans nul doute un atout économique et touristique.



"Cela démontre que l’événementiel sportif constitue un élément majeur de l’attractivité du territoire et de sa valorisation", se félicite Yann Cucherat, dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.