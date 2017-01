La CGPME devient la CPME en 2017

La CGPME change de nom et devient la CPME, la Confédération des PME.



"Un nom plus direct et une nouvelle identité visuelle qui affirme les valeurs de l’organisation" selon la CPME.



L’organisation patronale des TPE et PME françaises créée en 1944 se dote d’un nouveau nom plus simple, "qui revendique son héritage". Et amorce son changement d’identité visuelle avec un nouveau logotype.



Organisation patronale interprofessionnelle nationale, la CPME défend les TPE-PME de tous les secteurs de l’économie.



Elle rassemble 125 unions territoriales en métropole, en Outre-mer et près de 200 fédérations et syndicats de métiers.



"Nouveau nom, nouvelle identité visuelle, la CPME se donne un nouvel élan à l’aube d’une année cruciale où elle compte bien placer les préoccupations des PME au cœur de l’élection présidentielle" commente la CPME, dont le président régional reste François Turcas.