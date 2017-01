La CNR propose aux habitants d'une commune de cofinancer un projet éolien

Le producteur d'électricité CNR, spécialisé dans le renouvelable, propose aux habitants d'une petite commune de l'Ardèche de participer au financement d'un parc éolien qui doit être érigé sur leur sol.



"Forte de son ancrage local", la Compagnie nationale du Rhône (CNR) "veut

associer citoyens et collectivités à ses projets" dans le domaine des énergies

renouvelables "et redistribuer la valeur créée (...) aux riverains" de la

commune de Saint-Georges-les-Bains, explique le groupe, qui exploite plusieurs grandes centrales hydroélectriques dans la vallée du Rhône.



C'est la première campagne de financement participatif lancée par la CNR,

explique cette dernière qui s'est associée pour l'occasion avec la plateforme

spécialisée Enerfip. Mais ce mécanisme a vocation à être répliqué pour

"d'autres projets de production d'énergie verte".



Face à la montée des oppositions locales aux projets de construction de

parcs éoliens, ce mécanisme doit permettre de "favoriser l'acceptation et

l'intégration locale des projets", argumente Julien Hostache, directeur général d'Enerfip, dans le communiqué.



CNR ambitionne de lever ainsi 200.000 euros. Cet argent servira à l'érection de cinq éoliennes d'une capacité totale de 11,5 mégawatts, soit la

consommation électrique moyenne de 8.500 personnes.



La levée de fonds durera du 1er mars au 31 mai. Le premier mois de collecte

sera réservé aux riverains du projet. Une deuxième phase permettra de

l'étendre aux salariés de CNR. Enfin, dans un dernier temps, elle sera ouverte

au grand public.



La CNR, producteur d'électricité à 100% renouvelables (eau, vent, soleil)

avec une capacité installée de 3.553 mégawatts, a réalisé l'an dernier un

chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros.



La société a comme actionnaire de référence le groupe coté Engie (ex-GDF Suez), qui possède 49,97% du capital, mais la majorité des parts est détenue par la Caisse des dépôts (33,2%) et des collectivités locales (16,83%), détaille le groupe sur son site internet.





Avec AFP