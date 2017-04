La Confluence sonde ses usagers sur leurs besoins de commerces et services de proximité

La SPL Lyon Confluence, en charge du développement et de l’aménagement de La Confluence pour le compte de la Métropole de Lyon et le promoteur immobilier Nacarat organisent, avec MADEINVOTE, une consultation auprès des usagers du quartier, afin d’identifier leurs besoins en commerces et activités dans les secteurs Denuzière et de la place nautique.



Habitants, salariés, riverains, promeneurs, commerçants, chefs d’entreprise… sont invités à prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, en ligne jusqu’au 4 juin 2017.



Pour voter : https://madeinvote.com/lyon-confluence/



Par ailleurs, les samedi 6 et mercredi 17 mai de 9h30 à 18h30 sur la place Camille Georges, les passants seront invités à prendre 3 minutes pour répondre directement au questionnaire.



Cette consultation permettra à Lyon Confluence ainsi qu’aux propriétaires de locaux commerciaux et d’activités vacants de connaître les besoins des usagers.



Et d’engager par la suite des discussions avec des porteurs de projets de commerces, d’activités et de services ou des enseignes pour les inciter à s’installer et faciliter les démarches.



"En initiant cette approche collaborative, Lyon Confluence souhaite souder les habitants autour d’un projet commun et accompagner le développement de la vie de quartier" explique la SPL.