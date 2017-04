La Licra Rhône-Alpes évoque "un second tour à hauts risques"

La Licra Rhône-Alpes appelle à voter massivement pour "faire barrage à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme et au négationnisme"



"Les valeurs de la Licra sont celles d’une France libre, égalitaire, fraternelle et laïque. Ces dernières sont plus que jamais menacées par l’extrémisme politique, dont Marine Le Pen est la figure de proue."



Pour la LICRA, "l’enjeu est tout aussi grave qu’en 2002 et le risque encore plus grand de voir le Front National accéder à la tête de notre République...Les derniers scrutins européens et américains nous invitent à la plus grande vigilance et nous prouvent une nouvelle fois, que chacun a le devoir de résister au populisme en utilisant son vote".



La LICRA pointe "les entraves à la liberté de la presse. Ces dernières donnent un aperçu des méthodes et valeurs du FN qui œuvre à museler ses opposants potentiels."



"L’abstentionnisme ne peut pas être une solution c’est pour cela que la Licra soutien un candidat, Emmanuel Macron parce qu’il est au second tour, le seul garant d’une République fidèle à son Histoire de Liberté, d’Egalité, de Fraternité" estime Alain Blum le Président de la Licra Rhône-Alpes dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere.