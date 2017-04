La Lozère pousse le bouchon à Lyon

Du 12 au 14 mai 2017, la Lozère investit la place Carnot de Lyon à l’occasion de l’événement « La Lozère pousse le bouchon ».



C’est la première manifestation de cette envergure organisée par le Conseil Départemental de la Lozère à Lyon.



Les Lozériens souhaitent valoriser leur territoire à travers de nombreux secteurs et s’inscrire dans une stratégie dynamique et volontariste de promotion et d’attractivité.



Pour ce faire, ce sont près de 57 producteurs et prestataires touristiques qui vont s’installer sur la place Carnot.



Le Département a choisi de mettre en avant les activités de pleine nature, les acteurs du tourisme local ou encore les produits du terroir par le biais de multiples activités, dégustations et animations.