La Maison de la danse ouverte lors de la journée du patrimoine

A l’occasion de la journée du patrimoine, la Maison de la danse ouvre ses portes le samedi 16 septembre de 13h à 18h et propose une journée « On danse en famille ».



Elle invite le public à découvrir non seulement le bâtiment mais aussi les danses traditionnelles et de caractère (Swing, bourrée auvergnate, danse renaissance..,) à travers de multiples ateliers organisés tout au long de la journée et via numeridanse, la vidéothèque internationale de danse en ligne.



Certains ateliers sont en libre accès sans réservation, d’autres sont à réserver sur place.