La Mission Economique de l’Ain atteint le chiffre record de 27 implantations en 2016 pour la deuxième année

En 2016, la Mission Economique de l’Ain (MEA) a convaincu 27 entreprises

industrielles et de services à l’industrie, de s’implanter dans l’Ain, générant

472 emplois et 295 emplois maintenus, ainsi que 38,7M€ d'investissement.



2016 représente une année de forte activité pour la MEA qui atteint pour la deuxième fois le nombre de 27 implantations d’entreprises dans l’Ain. Le record est égalé mais l’impact de ces implantations est plus important que l’année précédente : leur installation représente un investissement global de 37.7 millions d’euros (contre 22 millions d’euros) et impacte près de 800 emplois : 472 nouveaux emplois créés à trois ans et 295 autres emplois

sont maintenus par ces opérations exogènes.



Outre ces nouvelles entreprises qui s’installent dans l’Ain, 27 entreprises du territoire ont concrétisé leur développement avec l’appui de la MEA et de ses partenaires sur cette même année.



Au total, les 54 projets gagnés du bilan d’activité pèsent un d’investissement de 62.1millions d’euros .



« Nous pouvons être satisfaits de ce bilan annuel» souligne Jean-Marc Bailly, Président de la CCI de l’Ain «De tels résultats montrent la capacité de l’Ain à conforter son rang de 1er département industriel, innovant et attractif ».



"Les atouts de l’Ain en matière d’accueil des entreprises sont en effet avérés : de bonnes connexions air, route, fer et fibre optique, un réseau d’entreprises dense qui forme un terreau fertile pour l’accueil de nouvelles activités, la proximité de Genève et de Lyon et des marché d’Europe du Sud notamment".



Et Jean-Marc Bailly de compléter : «Et au-delà, cela montre la mobilisation des acteurs locaux et économiques pour l’attractivité de l’Ain. J’en veux pour preuve cette belle implantation concrétisée, de l’entreprise SAVEUR EXPRESSO, grâce à l’action d‘un Ambassadeur économique de l’Ain, c’est à dire, un dirigeant d’entreprise»….



27 entreprises industrielles et de services à l’industrie, ont choisi l’Ain pour leur projet d‘implantation.



Parmi lesquelles: SAVEUR EXPRESSO (60 empois) à Miribel, Descours&Cabaud (150 empois) à Pont d’Ain, NAJJAR (22 emplois), GIFETAL (30 emplois) à Civrieux, ou encore Bière du crépuscule à Saint-Julien-sur- Reyssouze, SOLSYSTEM dans secteur du BTP dans le Pays de Gex…