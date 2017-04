La Poste recrute 135 facteurs dans les départements de l’Ain et du Rhône

Facteur : un métier d’avenir. La Poste recrute en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 3000 facteurs dont 135 sur les départements de l’Ain et du Rhône.



Au programme des facteurs recrutés : une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution et de son environnement, et au management de la santé et sécurité au travail.



Ils travailleront au sein du département sur lequel ils ont postulé.



Recrutés sur un niveau débutant ils pourront suivre un parcours professionnel évolutif au sein des métiers du courrier ou au sein des autres métiers de La Poste.



Deuxième personnage préféré de la vie quotidienne des Français, derrière le boulanger et devant le pompier, le facteur est au cœur de la relation de proximité et de confiance qu’entretient La Poste avec tous les Français.



Son métier évolue et constitue un métier d’avenir un métier avant tout relationnel, davantage polyvalent, davantage connecté et davantage qualifié.



Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de « l’Accord social national sur les conditions de travail et les métiers des facteurs et de leurs encadrants » qui prévoit 3000 recrutements de facteurs en 2017 afin de venir renforcer les équipes là où des besoins supplémentaires sont nécessaires.



Pour postuler il suffit au candidat de se connecter sur

www.laposte.fr/recrute.





Source: La Poste