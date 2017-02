La RATP confie la rénovation de ses rames aux ACC : "un succès pour l’industrie auvergnate" pour Wauquiez

La RATP a validé l’attribution aux ateliers des ACC Ingénierie et maintenance, un marché de rénovation de 86 rames, dans le cadre d’une première tranche, pour un montant de 50 M€.



Au total, ce seront 130 rames qui devraient être confiées à l’entreprise clermontoise. Ce sont ainsi quatre années de commandes qui sont garanties à l’entreprise et ses salariés.



Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est félicité de cette décision.



L’entreprise de Clermont était confrontée à des difficultés. La Region avait décidé en octobre dernier de confier aux ACC - seule entreprise de rénovation ferroviaire d’Auvergne-Rhône-Alpes - une rame de démonstration des TER régionaux afin de permettre à l’entreprise de se préparer dans les meilleures conditions à l’obtention du marché de rénovation de 16 rames TER 2N.



Ce marché porte sur un montant de 20 millions d’euros.



Pour Laurent WAUQUIEZ, «C’est avec une immense satisfaction que je vois l’excellence technique des ACC récompensée. Preuve est faite que la mobilisation et la détermination associées au savoir-faire et à la compétence industrielle sont les clefs d’un secteur industriel fort et concurrentiel en Auvergne. Avec ce nouveau marché remporté par l’entreprise clermontoise, la Région Auvergne-Rhône-Alpes assoit un peu plus son rang de première région industrielle de France ».





Source: Region