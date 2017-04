La boxe fait son grand retour à l'Astroballe

Le 22 avril prochain, Univent Production et CANAL+ présenteront un Gala de boxe d’exception dans un des temples du basket français : l’Astroballe de Villeurbanne.



Les meilleurs boxeurs français s’affronteront tout au long de la soirée à travers six combats.



Parmi eux, le Villeurbannais Michel SORO (1er boxeur pro français) qui remettra en jeu sa ceinture internationale WBA face à l’argentin Javier Francisco MACIEL.



Seize ans après Fabrice Tiozzo en 2001, cette soirée à l’Astroballe marque le grand retour de la discipline.



Porte drapeau de sa discipline en France, Michel Soro a su s’imposer comme l’un des meilleurs boxeurs au monde.



Formé à Villeurbanne, il passe boxeur professionnel en 2008 avant de devenir Champion de France en 2013, puis Champion d’Europe en 2015 et enfin Champion International WBA en juillet 2016, dont il conserve la ceinture en décembre 2016.



Donné perdant aux poings pour le titre de champion du Monde en 2012 face au Russe Zaurbek Baysangurov, il n’a désormais plus que deux objectifs en tête.



Conquérir le titre suprême qu’il devrait pouvoir disputer en 2017 et développer Cross Counter, son complexe de boxe ouvert en octobre dernier à Villeurbanne.