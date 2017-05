La brocante lyonnaise est en deuil

L'acteur Victor Lanoux, 80 ans, célèbre pour son rôle de "Louis la brocante" à la télévision, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à Royan



L'acteur à la moustache a joué dans de nombreux films, dont le diptyque

culte d'Yves Robert - "Un éléphant ça trompe énormément", "Nous irons tous au paradis" - et dans "Cousin, cousine" de Jean-Charles Tacchella.



Né le 18 juin 1936 à Paris, Victor Lanoux, de son vrai nom Victor Robert

Nataf, a commencé comme machiniste de cinéma, notamment sur "Notre Dame de Paris" de Jean Delannoy, avant de se tourner vers le métier d'acteur.



Révélé dès 1961 par un numéro de cabaret avec Pierre Richard, il joue

ensuite des rôles classiques au théâtre sur la scène du TNP, dans "Hamlet",

"L'Illusion comique" ou encore "La Folle de Chaillot" sous la direction de

Georges Wilson.



Le public le découvre ensuite au cinéma dans les années 70 dans "L'Affaire Dominici" (1972) de Claude Bernard-Aubert avec Jean Gabin, puis dans "Cousin, cousine" (1975) puis "Un éléphant ça trompe énormément" (1976).



Mais surtout, de 1998 à 2014, il a interprété le personnage de "Louis la brocante" dans la série éponyme sur France 3, relatant les aventures d'un brocanteur détective en herbe au grand coeur.



Son Tube était immatriculé 69 et pour cause: la grande majorité des épisodes a été tourné autour de Lyon



La production s'est installée dans le département du Rhône, filmant dans la périphérie nord de Lyon, dans les Monts d'Or et les bords de Saône (Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône, Genay...), la mairie de Fleurieu faisant office de gendarmerie.



Plusieurs épisodes ont également été tournés en partie à Lyon-même. Le « Terrier », l'endroit qui sert de maison et de brocante au personnage de Louis, a d'abord été situé au fortin de Rancé à Genay.



À partir de la saison 3 et jusqu'à l'épisode Louis mène l'enquête, c'est le château de la Combe à Irigny, qui a servi de lieu de tournage principal.



Le « Terrier » était installé dans les dépendances, tandis que diverses parties du château servaient de décors pour le couvent de la mère supérieure et pour le château du comte de Montalenvert.



Certaines pièces du château ont aussi servi pour filmer divers bureaux selon les besoins des épisodes



En 2010, le propriétaire du château de la Combe a annoncé qu'il souhaitait vendre la propriété. L'acquéreur ayant décidé de transformer les bâtiments en appartements, la production a dû quitter les lieux



Les trois derniers épisodes de la série ont donc été tournés dans un nouveau « Terrier », au Château de Noailleux à Cailloux-sur-Fontaines.



Certains épisodes ont été tournés en dehors de la région lyonnaise, par exemple à Lille, Bruxelles, Bruges et dans le Bordelais, notamment à Cadillac.



Souffrant de problèmes cardiaques, Victor Lanoux avait été victime d'un

malaise sur le tournage de "Louis la brocante" en 2007.



Aux Puces du Canal à Villeurbanne, un espace d'expositions porte le nom de "Louis La Brocante"