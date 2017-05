La couronne de la Vierge volée: "ce trésor doit revenir à Fourvière" Anne Lorne

Après le vol de la couronne de Notre-Dame de Fourvière dans la nuit de vendredi à samedi au musée de Fourvière, Anne Lorne exprime son indignation et sa peine devant un tel acte.



"Mon coeur de lyonnaise est blessée. Ce joyau, si cher aux lyonnais était le cadeau de centaines de familles, de pèlerins et d’anonymes. L’émotion et la colère sont immenses, bien au delà de notre ville, comme en témoigne cette mobilisation immense observée notamment sur les réseaux sociaux !" fait remarquer la candidate LR aux législatives réputée proche de la communauté catholique.



"Les auteurs de ce crime contre la mémoire doivent être poursuivis sans relâche et nous devons tous être vigilants pour que cet acte révoltant ne tombe pas aux oubliettes de l’histoire !"



Dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère, Anne Lorne en appelle à tous les lyonnais, à tous les français; "ce trésor de notre patrimoine doit revenir à Fourvière!"