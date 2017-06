"La mobilisation de nos forces de sécurité est maximale" (Collomb)

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb assure que la mobilisation des forces de sécurité est maximale, après l'attentat de Londres samedi soir, dans un entretien à Aujourd'hui en France ce matin.



Cet attentat "montre une nouvelle fois que la menace reste extrêmement

élevée sur notre continent. Pour y faire face, la mobilisation de nos forces

de sécurité est maximale", indique le ministre de l'Intérieur.



"Nos services portent une attention spéciale à la détection des signaux

faibles, indiquant la radicalisation de tel ou tel individu ou le risque d'un

passage à l'acte. Cela est crucial pour prévenir de nouveaux attentats selon

le mode opératoire observé à Londres samedi", explique-t-il.



Gérard Collomb signale que la prorogation de l'état d'urgence "pour une durée limitée" doit "permettre d'adopter les mesures législatives qui

permettront ensuite d'en sortir. Il s'agit de répondre aux besoins exprimés

par les forces de sécurité".



"Notre logique n'est pas de transposer l'état d'urgence dans le droit

commun, mais d'être efficace tout en préservant les libertés de nos

concitoyens. Dans un monde où la technologie évolue sans cesse, il est normal que les lois évoluent", souligne G. Collomb.



Et d'affirmer qu'"aucune disposition ne doit être exclue d'emblée si son

utilité pour la protection des Français est avérée".



D'autre part, sur la situation à Calais et les migrants encore présents, le

ministre annonce l'envoi sur place "aujourd'hui" de "trois unités

supplémentaires de forces mobiles, soit plus de 150 policiers et gendarmes, pour renforcer l'action des forces de l'ordre" et explique: "Nous devons d'abord réprimer les atteintes à l'ordre public et lutter contre les filières de passeurs". Il souhaite ramener les demandes d'asile à "six mois".



Au sujet de la possible mise en place d'une "police de sécurité quotidienne", le ministre de l'Intérieur et maire de Lyon déplore que cette "dernière" ait été "caricaturée".



"Le rôle d'un policier, ce n'est effectivement pas d'être baby-sitter. Mais qu'un policier travaille au contact de la population et avec les acteurs

sociaux, c'est indispensable, précise-t-il. Mon expérience de maire m'a

beaucoup appris. Par ailleurs, nous allons travailler avec le garde des Sceaux pour voir comment alléger les procédures concernant la petite délinquance".





