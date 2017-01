La neige attendue à la veille du week-end autour de Lyon

Des chutes de neige se confirment sur le réseau des autoroutes AREA ce vendredi en fin de journée jusqu’à samedi dans la matinée.



Plusieurs centimètres de neige au moment d’un départ en week-end avec un trafic chargé vers les Alpes risquent de perturber sérieusement les conditions de circulation.



AREA recommande aux automobilistes d’anticiper leurs trajets de ce vendredi soir afin d’éviter des difficultés importantes et de circuler sur son réseau de préférence en début d'après-midi.



AREA recommande la plus grande prudence et rappelle quelques consignes de sécurité: s’assurer que son véhicule est en bon état et qu’il dispose des équipements nécessaires, s’assurer du bon état de la batterie, installer des pneus hiver, contrôler les feux, notamment les feux antibrouillard, s’assurer de la présence du gilet jaune à portée de main, emporter une couverture, de l’eau, un peu de nourriture, s’informer sur les conditions météo et le trafic avant de partir, respecter les messages afficher sur les panneaux à message variable.