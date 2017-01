La permanence du PS de l'Isère vandalisée à la veille de la primaire

La permanence du PS de l'Isère à Grenoble, qui a déjà été la cible d'une dizaine de dégradations depuis un an, a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi, à la veille de la primaire élargie du PS.



Les volets extérieurs de la permanence ont été arrachés, des vitres brisées et un message "a voté, saccage primaire" a été inscrit en bleu, accompagné d'une signature illisible



Le saccage s'est déroulé autour de 02H45, selon le système d'alarme du

local.



En un an, la permanence a été dégradée une dizaine de fois et a même fait l'objet de tirs au printemps 2016.



"Ces actes violents contre un parti politique n'ont pas leur place en

démocratie, ils doivent être unanimement dénoncés", a fait valoir le PS dans un communiqué.



Pour le député de l'Isère et ancien maire de Grenoble, Michel Destot, "ces

actes tout simplement intolérables et nous devons tous les condamner

fermement".



La mairie de Grenoble, dirigée par une alliance écologiste-Parti de

Gauche-citoyens, a estimé que "la violence, sous toutes ses formes, n'a pas sa place dans le débat public". "Ce climat porte atteinte à la sérénité du débat public, essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie", a souligné Laurence Comparat, co-présidente de la majorité, dans un communiqué tweeté par le maire Eric Piolle (EELV), depuis l'Allemagne où il est en déplacement.



Interrogée par l'AFP sur les mesures de sécurité autour de la permanence

socialiste, la mairie a répondu que le quartier Saint-Bruno, où est implanté

le local visé, "bénéficie d'un renfort de ronde de police municipale et d'une

ronde de la BAC le matin".



L'été dernier, le PS avait annulé pour la première fois de son histoire son

université d'été après des mois de dégradations de permanences PS dansplusieurs départements, sur fond de contestations de la loi travail.