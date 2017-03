La plaque Anne Franck vandalisée à Lyon

Ce week-end, la plaque commémorative apposée au pied du Marronnier d’Anne Frank, place Marc Aron, dans le 3e arrondissement, a été saccagée.



C'est le maire du 3eme Thierry Philip, qui l'annonce, dénonçant « un acte particulièrement abject et manifestement antisémite ».



La Mairie du 3e arrondissement a décidé de porter plainte. Pour Thierry Philip, « dans le contexte actuel, ce genre d’acte ne saurait être passé sous silence. S’attaquer à la mémoire d’Anne Frank, c’est s’attaquer à la mémoire de l’humanité. »



Pour rappel, cette plaque avait été dévoilée en décembre 2014 lors de la plantation d’une bouture du célèbre marronnier mentionné dans le Journal d’Anne FRANK.



Cette plaque portait l’inscription : « Arbre issu d’une célèbre bouture du marronnier cité dans le Journal d’Anne Frank (1929-1945). Planté le 2 décembre 2014 ».



Cette manifestation, en présence des élèves de l’Ecole André Philip et du collège Gilbert Dru, avait été l’occasion de célébrer la tolérance et le combat contre la barbarie.