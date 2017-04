La police nationale lance une campagne de recrutement d’adjoints de sécurité dans le Rhône

Etienne STOSKOPF, préfet pour la défense et la sécurité annonce le lancement d’une campagne de recrutement d’adjoints de sécurité dans le département du Rhône. 190 postes sont à pourvoir pour 2017.Depuis 1998, les adjoints de sécurité assistent les policiers dans leurs missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes.Ils accueillent et informent le public dans les commissariats et effectuent avec des policiers titulaires des patrouilles dans les quartiers.En cas de réussite aux tests et à l'entretien de sélection, des entrées à l'école de police sont prévues d’ici décembre pour une formation de 14 semaines (formation rémunérée 1250 euros net par mois).Pour postuler, en tant qu’adjoint de sécurité les candidats doivent remplir les conditions suivantes: nationalité française, être âgé(e) entre 18 et 30 ans, avoir une bonne condition physique, une bonne moralité mais pas de condition de diplôme.Ces postes sont à pourvoir pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.Chaque candidat ou candidate peut s'inscrire jusqu’au 13 avril 2017 au plus tard :recrutement Police Nationale, téléphone : 04,72,75,36,70 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 56 rue de la Charité.Site internet : www.lapolicenationalerecrute.fr