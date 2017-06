La région Auvergne-Rhône-Alpes prépare un livre blanc sur les troubles "dys", comme la dyslexie ou la dysphasie, pour alerter sur un "vrai problème de santé publique" qui touche environ 8% de la population française.



"Il faut que ces troubles-là soient pris en considération dès le plus jeune

âge", a expliqué lundi Sandrine Chaix, conseillère régionale déléguée au

handicap, lors d'un point d'étape.



Environ 770.000 personnes souffrent de troubles dys en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit de dyslexie, dyspraxie ou encore de troubles

de la concentration avec ou sans hyperactivité, entre autres.



"Ces troubles rentrent dans la catégorie des handicaps invisibles",

s'alarme Sandrine Chaix, insistant sur la souffrance des jeunes, étudiants et

adultes touchés qui vivent "un mal-être au quotidien".



Mme Chaix, qui supervise l'élaboration du livre blanc, promeut notamment

une meilleure coordination entre l'Éducation nationale, les familles et les médecins : "Certes il existe des textes, mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde".



Associations, rectorat, chercheurs du CNRS et de l'Inserm sont associés

pour établir un "constat transversal partagé par tout le monde" et faire des

propositions autour du repérage des troubles, du parcours de soins et de la

recherche.



L'élue , par ailleurs, déploré le manque de spécialistes et le temps

d'attente pour un rendez-vous, qui atteint parfois deux ans. Le livre blanc

devrait notamment proposer la prise en charge par la Sécurité sociale des

"actes qui en sont exclus aujourd'hui," comme le suivi par un orthophoniste ou un ergothérapeute.



Le texte doit être présenté lors de la prochaine "journée nationale des

dys" le 7 octobre, puis être remis au président de la République et aux

parlementaires d'ici la fin de l'année.







