La rue Duquesne fermée à la circulation dans le sens est-ouest

Suite à un affouillement, la rue Duquesne est fermée à la circulation dans le sens est-ouest entre la rue Créqui et la rue Vendôme.



Ce trou dans la chaussée s’est formé brutalement sans que des travaux sur les réseaux d’assainissement ou d’eau potable en soient la cause.



L’hypothèse la plus probable est un affaissement soudain lié à la présence de pavés sous l’enrobé et à un effet de « voûte ».



Les services de la voirie de la Métropole de Lyon travaillent à la mise en place d’une solution provisoire permettant de reboucher cet affouillement.



La circulation restera fermée à la circulation par la rue Duquesne entre la rue Créqui et la rue Vendôme jusqu’à la fin de la semaine.



Il est donc fortement conseillé aux automobilistes d’éviter ce secteur.



Toutes les informations sur le site : www.onlymoov.com