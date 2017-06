"La start up « En marche » est en passe de réussir son OPA hostile sur la France" selon le FN Auvergne Rhône -Alpes

"Nous prenons acte du « succès » de LREM obtenu lors du premier tour des élections législatives de ce dimanche 11 juin. Un succès qu’il convient cependant de tempérer puisqu’avec 32,32%, LREM réalise le plus faible score d’une majorité présidentielle depuis les 40 dernières années. Si on y ajoute une abstention à plus de 50%, LREM ne totalise que 15% des inscrits" souligne le FN dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère .



Le FN pointe "un raz de marée en sièges, mais pas dans les urnes".



"Il y aura une majorité de députés pour appuyer la politique du président, mais pas une majorité de Français".



Le FN note que l’abstention est record "dans deux catégories de population chez lesquelles nous sommes traditionnellement très forts, les moins de 35 ans et les ouvriers, deux catégories chez lesquelles l’abstention se situe entre 70 et 65% des voix".



"A l’inverse, les catégories qui ont le plus voté sont les cadres moyens-supérieurs et supérieurs des villes. On voit bien que cette « victoire » macroniste est celle de la France aisée et bien installée, pas celle des Français qui souffrent de la mondialisation sauvage et de l’immigration massive".



Le FN entend mobiliser les abstentionnistes en faveur des candidats frontistes qui sont en mesure de se maintenir dans 7 circonscriptions de la région.



"Et ils vont mener le combat avec détermination et enthousiasme".



Concernant les autres circonscriptions de la Région, "nous ne donnerons aucune consigne de vote, n’étant pas propriétaire des voix de nos électeurs".



Dans le Rhône, seul un candidat FN est en mesure de se maintenir: Damien Monchau dans la 14ème.