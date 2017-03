La ville de Guignol veut tisser des fils autour de l'art de la marionnette

Lyon, berceau de Guignol, veut donner "une nouvelle place à la marionnette", en articulant l'activité des trois lieux

emblématiques de cet art dans la ville autour de projets "plus ambitieux".



L'idée est de créer des "mises en dialogue" entre le Théâtre de Guignol, le Musée des Arts de la marionnette (MAM) et le Théâtre nouvelle génération (TNG)-Les Ateliers, a déclaré mardi le premier adjoint au maire de Lyon délégué à la Culture, Georges Képénékian.



"Le processus est lancé, nous voulons trouver des connexions pour conduire

des projets plus ambitieux et regrouper les énergies pour mener des projets de grande qualité", a-t-il ajouté, soulignant que "Guignol, c'est la tradition, l'impertinence lyonnaise mais la marionnette ne se résume pas à cette forme".



Le 7 avril, le MAM, au sein des Musées Gadagne, inaugurera trois nouvelles

salles, tandis que six autres seront rénovées d'ici avril 2019. "Nous voulons aller plus loin, ne pas simplement présenter une collection d'objets mais nous intéresser à un art vivant", explique le directeur de l'institution, Xavier de la Selle, qui souhaite ainsi proposer "de rentrer dans l'univers des marionnettistes et de comprendre l'envers du décor".



Rappelant que le Théâtre des Ateliers est "le lieu historique de la création de Guignol", le directeur du TNG Joris Mathieu a dit vouloir "oeuvrer pour la reconnaissance de cette forme d'écriture, parfois sous-considérée",

notamment en accueillant une compagnie en résidence pendant un an.



Pour la compagnie "M. A", qui a pris la suite de la compagnie des Zonzons

aux commandes du Théâtre de Guignol pour 2017, "Guignol doit vivre dans son époque" grâce à des adaptations du répertoire classique.



La convention qui liait depuis 18 ans la ville et la compagnie des Zonzons,

qui a organisé également jusqu'en 2016 la Biennale de la marionnette, avait pris fin en décembre. Un appel à projets doit être lancé prochainement pour la gestion du théâtre à partir de 2018.







