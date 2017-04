La ville de Lyon organise une semaine pour se former aux gestes qui sauvent

L’arrêt cardiaque touche chaque année 40 000 personnes en France.



Que ce soit pour ce type d’accident ou pour bien d’autres, chaque témoin peut intervenir en prodiguant des gestes simples qui peuvent sauver une vie ; c’est pourquoi, la Ville de Lyon organise la semaine des gestes qui sauvent du 16 au 20 mai prochain.



L’objectif est de former le plus de Lyonnais et de leur apprendre notamment à utiliser les défibrillateurs, désormais installés dans de nombreux lieux publics.



Animations, ateliers d’initiation aux premiers secours, colloque, village installé place Bellecour… pendant une semaine la Ville se mobilisera aux côtés de la Fédération Française de Cardiologie.