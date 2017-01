Lactalis va installer une plate-forme logistique dans l'Ain

Le numéro un mondial des produits laitiers, Lactalis, va ouvrir fin 2017 une plate-forme logistique dans l'Ain avec à la clé la création d'une centaine d'emplois d'ici le printemps 2018



L'entrepôt de 13.000 m2 sera installé sur le parc industriel de la plaine

de l'Ain (Pipa), site situé aux portes de Lyon qui accueille déjà plus de 160

entreprises et quelque 5.600 employés. Il servira au stockage, à la

préparation et à la distribution de produits dans la région.



"Sa localisation complémentaire à nos autres entrepôts, ainsi que son

implantation au croisement des grands axes autoroutiers, tournée vers l'Italie et l'Europe, sont de véritables atouts", souligne Lactalis qui n'a pas précisé le montant de son investissement.



Le groupe français, propriétaire de marques comme Lactel, Bridel,

Président, Lanquetot, Roquefort Société, a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros en 2015. Il emploie 15.000 employés en France répartis sur 65 sites; et 75.000 dans le monde.







