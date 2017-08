Lance-roquettes retrouvé près de Lyon : le gardé à vue hors de cause, le propriétaire identifié

L'homme placé en garde à vue après la découverte d'un lance-roquettes démilitarisé dans un entrepôt désaffecté à Caluire a été mis hors de cause et le propriétaire de l'engin identifié



Le lance-roquette a été "laissé" dans le local par l'ancien locataire des lieux, une société d'emballage et de conditionnement de produits, notamment militaires.



Un obus fumigène, un étui vide et quelques autres objets avaient été

également trouvés à proximité.



La découverte avait été effectuée jeudi matin par deux agents municipaux dans un local désaffecté situé juste derrière une école privée musulmane, dans la zone industrielle de Caluire



Le responsable de l'établissement scolaire avait alors été placé en garde à vue dans le cadre de "vérifications".



L'enquête pour "infraction à la législation sur les armes" et "association de malfaiteurs" avait été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire.







Avec AFP