Le 101: ouverture des inscriptions pour ceux qui veulent apprendre le code informatique

Ce vendredi, débutaient les inscriptions pour l’école de code LE 101 !



Le 101, avec le soutien de 42, est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans sans condition de diplôme, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Créée par Digital League, l’ENE, Imaginove et Minalogic, avec le soutien de 42, l’école célèbre fondée par Xavier NIEL, Le 101 symbolise "la mobilisation de tout l’écosystème numérique pour faire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Vallée Européenne" souligne la région



Complémentaire des dispositifs de formation existants dans la Région, Le 101 répondra aux besoins grandissants des entreprises régionales dans le domaine du codage en accueillant les profils les plus divers.



Pour s’inscrire, rendez-vous dès maintenant sur : www.le-101.fr/