Le 13e Prix Jacques Deray est attribué à Diamant noir de Arthur Harari

Le 13e Prix Jacques Deray est attribué à Diamant noir, premier long métrage d’Arthur Harari, avec Niels Schneider, un film noir contemporain dans l’univers des diamantaires belges, inspiré par la recrudescence des braquages en Europe.



Diamant Noir, « un premier film incroyablement prometteur » selon Bertrand Tavernier, a été distingué pour la singularité et l’élégance de sa mise en scène, son efficacité et son scénario digne des grands films noirs.



De par son atmosphère, le jury a retrouvé l’héritage du cinéma de Jacques Deray.



Diamant Noir est par ailleurs nommé pour le César du Premier Film et Niels Schneider pour le César du Meilleur Espoir Masculin.



Remise du Prix Samedi 4 mars en présence d'Arthur Harari à l'Institut Lumière