Le 9e Prix Lumière au cinéaste chinois Wong Kar-wai

Le Prix Lumière 2017 sera remis au cinéaste chinois Wong Kar-wai lors de la 9e édition du Festival Lumière, du 14 au 22 octobre à Lyon.



C'est Thierry Frémaux qui l'a annoncé lors de la traditionnelle présentation du festival avant l'été.



"Le Prix Lumière est attribué à Wong Kar-wai pour ses films inclassables

qui sont autant d'éclats de beauté, pour la trace qu'il laisse déjà dans

l'histoire du cinéma, pour ce que son oeuvre a de splendide et d'inachevé,

pour les néons de Hong Kong et les neiges de Mandchourie, et parce que les lunettes noires, c'est quand même très classe", a souligné le directeur de l'institut Lumière.



"Wong Kar-wai est l'un des cinéastes les plus immenses et les plus talentueux et il a accepté de venir avec beaucoup d'humilité", a renchéri

Thierry Frémaux.



"C'est un homme devenu assez rare et nous souhaitons qu'il soit toujours

plus universel", a-t-il ajouté.



A 58 ans, le réalisateur de "In the Mood for Love" (2000) et de "My

Blueberry Nights" (2007) est le premier cinéaste chinois à recevoir ce prix,

qui récompense une personnalité du 7ème art. Il lui sera décerné le 20 octobre à la Salle 3000.



Il succède à Catherine Deneuve (2016), Martin Scorsese (2015), Pedro

Almodovar (2014), Milos Forman (2010) et Clint Eastwood (2009).



Le Festival Lumière est organisé depuis 2009 à Lyon et dans la Métropole par l'Institut Lumière.



Depuis sa création, il a accueilli quelques 954.500 spectateurs.