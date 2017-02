Le Centre commercial Carrefour Vénissieux dévoile son nouveau visage

En mars 2017, le centre commercial Carrefour Vénissieux révèle son nouvel habillage et ses nouveaux aménagements.



"Sens de l’accueil, confort de visite, atmosphère chaleureuse" promet l'enseigne.



A l’extérieur, le parking se dote d’une nouvelle signalétique. Pour plus de visibilité, les panneaux directionnels sont rénovés, l’orientation est également facilitée par la mise en avant des services et de l’offre commerciale du centre.



Une nouveauté pour mieux accueillir les clients, le marquage à la place est activé. A tout moment les visiteurs peuvent connaître le nombre de places disponibles au parking souterrain et rentrer dans le parking par l’entrée Cathédrale.



Le nouvel habillage extérieur et l’architecture intérieure font la part belle à la lumière et au ludisme



Les murs de la galerie arboreront des couleurs chaudes et bénéficieront d’un nouvel éclairage



Enfin, le centre accessoirise ses espaces : canapés et tables à l’intérieur pour surfer au coin wifi, mobilier de jardin, table de pique-nique, et aire de jeux à l’extérieur pour marquer une pause au grand air.



Ces nouveaux lieux de rassemblement et de détente permettront aux visiteurs, petits et grands, de profiter de moments conviviaux en famille.



Un renouveau célébré pendant 10 jours où chacun pourra tenter sa chance avec notamment 2 grands jeu-concours pour tenter de gagner une voiture, et la vitrine des commerçants (juste prix).



Ouvert en 1966, le centre commercial Carrefour Vénissieux est situé dans une zone commerciale en plein développement. Rayonnant sur une zone de chalandise de plus de 300 000 habitants, il propose une offre commerciale complète de 30 boutiques et un hypermarché Carrefour et accueille plus de 5,5 millions de visiteurs par an.



Le centre est propriété de la société Carmila depuis avril 2014, société dédiée aux centres commerciaux Carrefour en Europe



Carmila est dotée d’un portefeuille de 194 centres commerciaux en France, Espagne et Italie.