Le Gerlandais Kumulusvape.fr lève 245 000 euros pour se développer et embaucher à Lyon

Portée par la croissance à deux chiffres du marché de la cigarette électronique, désormais plus communément appelée « vape », Webstorm et sa marque commerciale Kumulusvape.fr se positionnent aujourd’hui comme l’un des leaders du secteur en France.



L’entrée à son capital d’investisseurs privés devrait renforcer cette position et lui permettre d’investir en R&D ainsi que de créer de nouveaux emplois locaux.



" Le premier objectif de cette levée de fonds est de soutenir notre croissance. Nous projetons pour l’année 2017 un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros", précise Astrid MENUT, gérante cofondatrice de Kumulus Vape.



Selon elle, le recrutement de 5 nouveaux salariés lyonnais d’ici à la fin de l’année permettra d’accroître la force de frappe de Kumulus Vape, de maintenir un niveau de qualité de services élevé ainsi que de conquérir de nouvelles parts de marché auprès d’une cible toujours plus large.



« Notre objectif affiché est un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros dès 2018. », ajoute Astrid MENUT.



Selon Rémi BAERT, directeur du développement et cofondateur de Kumulus Vape, cette première levée de fonds doit aussi être l’occasion de diversifier les produits de la marque, en multipliant notamment les efforts consacrés à la R&D.



«Chaque jour, le marché de la vape porte de nouvelles innovations. En investissant dans notre R&D nous serons en mesure de commercialiser de nouveaux produits directement issus de notre laboratoire qui a vu le jour début 2017. Cela nous permettra aussi de réduire notre dépendance envers certains fabricants et améliorer considérablement nos marges à moyen terme. », confie Rémi BAERT.



Avec une croissance de 120% du nombre de consommateurs sur les trois dernières années, le marché de la vape est en évolution constante et rapide.



Misant sur une croissance annuelle de plus de 19 %, plusieurs analystes financiers prédisent qu’il devrait atteindre un total de 47 milliards de dollars dès 2025.



France et Royaume-Uni se disputent les premières places du marché européen, derrière le leader américain.



Fondée en 2012 par Astrid MENUT et Rémi BAERT, la société Kumulus Vape (SARL Webstorm) est basée à Lyon, dans le 7e arrondissement.



Elle est aujourd’hui distributrice des plus grandes marques de l’industrie. Avec un chiffre d’affaires estimé de 3 millions d’euros en 2017, elle emploie aujourd’hui 13 salariés.





Source: Webstorm